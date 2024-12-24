Ледовое шоу Ирины Слуцкой пройдет в Вологде завтра



В среду, 25 декабря, в областной столице состоится ледовое шоу известной российской фигуристки Ирины Слуцкой. Мероприятие начнется на площади Революции в 19:00 и продлится около часа. Посетить его смогут все желающие. Шоу пройдет в рамках проекта главы региона «Зима Русского Севера».

Перед этим, в 18:45, будет торжественно открыт бесплатный каток, который в настоящее время устанавливает компания «ФосАгро».

«25 декабря Вологда впервые примет масштабное ледовое шоу «Лед Это...», создателем которого является известная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпиона Европы, двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Жители и гости областной столицы смогут бесплатно увидеть сказку «Двенадцать месяцев», – рассказали в пресс-службе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

В рамках шоу на лед выйдут российские фигуристы, в том числе и сама Ирина Слуцкая.

Спортсмены выступят с костюмированным музыкальным представлением, которое объединяет в себе элементы классического фигурного катания, театрализованные постановки, современные видеодекорации и светотехнические эффекты.