Погрузка на грузовых терминалах СЖД в Вологодской области увеличилась почти на 45% в январе-ноябре

На грузовых терминалах Северной магистрали Вологда II, Череповец I и Великий Устюг с января по ноябрь 2024 года погружено 769 тыс. тонн грузов. Это больше, чем за такой же период прошлого года, на 44,6%. Увеличена погрузка тяжеловесных грузов на 43%, а также грузов в контейнерах на 29%. За 11 месяцев 2024 года на этих терминалах был сформирован и отправлен 51 контейнерный поезд.

Инфраструктура грузовых терминалов, оснащенных грузоподъёмными механизмами и спецтехникой, позволяет предоставлять грузоотправителям все необходимые услуги: погрузку и выгрузку контейнеров, лесных, строительных грузов, тарно-штучной продукции, тяжеловесных грузов и техники.

Терминал Вологда I специализируется на тарно-штучных грузах и работает как распределительный склад: железнодорожники по доверенности выступают кладовщиками клиента, с их помощью владелец груза может реализовывать товары. Для хранения на терминале есть крытые склады общей площадью более 8 тыс. кв. м.

На тяжеловесной площадке станции Череповец I можно разместить на длительное хранение до 2 тыс. тонн металлопродукции, произвести погрузку в полувагоны и отправку по железной дороге.

Грузовой терминал Вологда II принимает участие в проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и оказывает услуги по перевалке щебёночной продукции и песка. Открытые площадки терминала предоставлены для использования в целях межсезонного хранения материалов и оборудования для бесперебойного обеспечения потребностей автодорожников.

С грузовых терминалов СЖД организует отправку нестандартных грузов, процесс их перевозки разрабатывается индивидуально для каждого отправителя и включает разработку схемы погрузки, аренду подвижного состава, погрузку и выгрузку. С площадок в Вологодской области таким образом отправлялись модульные здания, троллейбусы, металлические ограждения 80-тонный трансформатор и 48-тонный гусеничный кран.

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