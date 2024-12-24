В Вытегорском районе огонь уничтожил два автомобиля и два снегохода

Возгорание произошло вчера, 23 декабря, в половине одиннадцатого вечера в деревне Ребово Вытегорского района. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Местный житель увидел в окно, как горит гараж с пристройкой. В доме в это время отключилось электричество. Мужчина направился к пожару, чтобы выгнать из пристройки автомобиль, однако внутри огонь уже распространился.

Специалисты МЧС ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров. Гараж и пристройка полностью сгорели. Автомобили «Шкода», «Митцубиси» и два снегохода выгорели до металлического основания.

Вероятной причиной пожара специалисты считают короткое замыкание.