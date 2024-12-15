В Усть-Кубинском районе отец насмерть зарезал дочь

[ Происшествия ]

СК

Уголовное дело об убийстве женщины возбуждено Сокольским межрайонным следственным отделом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По подозрению в совершении преступления задержан отец убитой.

По версии следствия, днем в минувшее воскресенье в селе Устье между пенсионером и его дочерью произошла ссора, в ходе которой отец ударил женщину ножом в грудь, из-за чего она скончалась.

«При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты биологические и иные следы, представляющие интерес для следствия, а также орудие преступления.  Подозреваемый задержан и допрошен, дал признательные показания», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Вологодской области.

Специалистам предстоит провести комплекс судебных экспертиз. Следствие будет ходатайствовать об отправке фигуранта в СИЗО.

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