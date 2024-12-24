Названы самые дефицитные профессии Вологодской области

В Вологодской области сразу 42 профессии из 160, классифицируемых специалистами платформы hh.ru, по итогам 2024 года относятся к остродефицитным, которые на рынке труда представлены в намного меньшем количестве, чем есть актуальный спрос на них.

Примечательно, что к числу самых дефицитных стали относиться профессии, не требующие высокой квалификации (дворники, уборщики), а также продавцы, операторы колл-центров, повара. В этом же списке оказались профессии, имеющие высокую общественную значимость (врачи, фармацевты). Помимо этого, эксперты говорят о новой тенденции 2024 года – усугублении дефицита строительных профессий – маляров и монтажников.

В топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом, но при этом тройка самых дефицитных осталась неизменной. Так, первое место в уходящем году заняли врачи. Это профессия, в которой число желающих получить работу в 2024 году оказалось ниже, чем число открытых вакансий (индекс 0,3). На втором месте – токари и фрезеровщики, которые стали еще более дефицитными (0,5 активных резюме на вакансию). На третьем месте – главврачи (0,8).

При этом ситуация с дефицитом дворников и уборщиков ухудшилась за год, у которых индекс упал до 0,8, из-за чего они поднялись в рейтинге сразу на 5 позиций, оказавшись на 4 месте. Замыкают пятерку самых дефицитных профессий в Вологодской области повара и пекари также с индексом 0,8 резюме на вакансию.

Но самые масштабные изменения в распределении самых дефицитных профессий произошли во второй десятке рейтинга. Агрономы прибавили сразу 12 позиций (12 место), директоры магазина 5 позиций (14 место), электромонтажники тоже поднялись на 5 позиций (16 место). Самое существенное изменение – у специалистов по взысканию задолженности, они переместились с 36 на 8 место и вошли в рейтинг самых дефицитных. Также в 2024 году в рейтинг самых дефицитных профессий впервые вошли зоотехники, прибавив 11 пунктов и заняв 17 место.