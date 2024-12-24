В Вологде капитально отремонтировали Городской Дворец культуры

В областной столице завершился капитальный ремонт Городского Дворца культуры (ГДК) по адресу: ул. Ленина, д. 17. На эти цели было направлено 47 миллионов рублей из областного бюджета по решению губернатора.

Напомним, Дворец культуры открылся в 1962 году. За последние 60 лет в здании ни разу не проводились такие масштабные ремонтные работы.

В рамках капремонта обновили фасад ГДК, заменили кровлю, отремонтировали крыльцо и отмостку, заменили электропроводку, установили новые окна, на полы уложили кварц-винил и керамогранит, обновили потолки и сохранили лепнину, оштукатурили и покрасили стены, модернизировали сцену, установили новое световое и музыкальное оборудование, одежду сцены. Архитектуру здания подчеркнули подсветкой – на фасаде смонтировали 280 светодиодных светильников.

Уже 20 декабря в обновленном здании стартовали праздничные мероприятия.

Отметим, что в настоящее время во Дворце культуры работает 136 клубных формирований, а занимаются более 2 тысяч человек.