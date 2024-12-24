«Лучший детский сад» получил миллион рублей в Череповце

[ Общество ]

Конкурс

В городе металлургов в понедельник прошел первый конкурс среди дошкольных учреждений за звание «лучшего». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр Череповца.

«В финал вышли 6 из 29 детских садов. Сегодня у них был настоящий «звездный час»: дети и воспитатели показали визитные карточки своего сада, рассказали, почему любят Новый год, заглянули в будущее и представили, каким будет Череповец через 10 лет», — поделился Вадим Германов.

Победителем жюри выбрали коллектив сада № 38. Именно они получили сертификат на миллион рублей для развития и благоустройства своего учреждения. Другие финалисты также не остались без денежного вознаграждения. Учреждение, занявшее второе место получит 750 тысяч, третье — 500 тысяч рублей. Остальным полагается 250 тысяч каждому.

«Это был первый подобный конкурс, и он точно не будет последним. Рассчитываем, что количество участников будет расти с каждым годом», — надеется мэр города.

Теги:
дошкольные учреждения конкурс
Фото: cherinfo
 

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