«Лучший детский сад» получил миллион рублей в Череповце

В городе металлургов в понедельник прошел первый конкурс среди дошкольных учреждений за звание «лучшего». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр Череповца.

«В финал вышли 6 из 29 детских садов. Сегодня у них был настоящий «звездный час»: дети и воспитатели показали визитные карточки своего сада, рассказали, почему любят Новый год, заглянули в будущее и представили, каким будет Череповец через 10 лет», — поделился Вадим Германов.

Победителем жюри выбрали коллектив сада № 38. Именно они получили сертификат на миллион рублей для развития и благоустройства своего учреждения. Другие финалисты также не остались без денежного вознаграждения. Учреждение, занявшее второе место получит 750 тысяч, третье — 500 тысяч рублей. Остальным полагается 250 тысяч каждому.