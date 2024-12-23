Бывший вологодский губернатор принял непростое решение

Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников больше не является председателем совета попечителей Вологодского регионального отделения Российского детского фонда. По его словам, он принял непростое для себя решение.

«Принял непростое для себя решение. Ухожу с поста председателя совета попечителей Вологодского регионального отделения Российского детского фонда. Это связано с моей новой работой, скоро вам о ней расскажу», - написал Кувшинников в соцсетях.

Экс-глава региона также напомнил, что в должности председателя попечительского совета проработал 8 лет.