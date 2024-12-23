В центре Вологды в среду перекроют движение

В Вологде будет полностью перекрыта площадь Возрождения в предстоящую среду, 25 декабря. Там пройдет торжественное открытие ледового катка.

Движение транспорта будет перекрыто по площади Возрождения с 6.00 до 21.00 от перекрестка улицы Марии Ульяновой и Советского проспекта до перекрестка улиц Лермонтова и Ленина. Также на площади с 4.00 запретят стоянку автомобилей.

Как ранее сообщал NewsVo, во время открытия ледового катка ожидается выступление призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой. Каток будет полностью бесплатным.