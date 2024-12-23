Власти Вологды приняли главный финансовый документ города

Депутаты городской Думы Вологды приняли бюджет города на 2025 год и плановый период до 2027 года. При собственных доходах в 5,6 млрд рублей еще почти 16 млрд поступят из бюджетов вышестоящих уровней.

«Объем собственных доходов — 5,6 млрд рублей, соответственно, почти 16 млрд рублей — поддержка бюджетов вышестоящего уровня. Продолжится тенденция на качественно новое преображение наших общественных пространств. В 2025 году область профинансирует благоустройство аллеи на улице Пушкинской, набережной возле Кремлёвского сада, детского парка на площади Революции, второй этап благоустройства Осановской рощи. За счёт внебюджетных источников проведут работы на Кремлёвской площади и в сквере Энергетиков на улице Воровского. Кроме того, средства будут направлены на ремонт улиц Промышленной, Элеваторной, Северной, Турундаевской и ряда других дорог, разработку ПСД реконструкции набережной реки Вологды и ремонта площади Революции», - рассказал глава Вологды Юрий Сапожников.

Доходная часть бюджета в 2025 году составит 21,1 млрд рублей, расходы — 21,7 млрд.

«На образование, культуру, физическую культуру и социальную политику планируется направить 59,4 % бюджета — это почти 10 млрд рублей. На развитие городской инфраструктуры будет направлено порядка 4,5 млрд рублей. На строительство и ремонт дорог предусмотрена сумма порядка 2,6 млрд рублей, то есть средства на развитие города также предусмотрены», — рассказала и. о. начальника департамента финансов администрации Вологды Ольга Болотникова.

Реализация проектов по развитию благоустройства и городской инфраструктуры продолжится.