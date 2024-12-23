Квартирная воровка задержана в Вологде

[ Происшествия ]

Полицейские Вологды задержали 59-летнюю местную жительницу по подозрению в серии краж.

Первоначально о краже из квартиры заявила 95-летняя пенсионерка. По ее словам, она познакомилась на улице с неизвестной женщиной и пригласила к себе домой. После ухода гостьи оказалось, что у пенсионерки пропали 176 тысяч рублей. Чуть позже заявление написала еще одна пожилая вологжанка, у которой после встречи с малознакомой женщиной пропало 150 тысяч рублей.

Сыщики задержали подозреваемую в серии квартирных краж.

«👮‍♂️Как установили сотрудники полиции, в обоих случаях подозреваемая подходила на улице к пожилым женщинам и заводила с ними доверительную беседу о состоянии их здоровья, предлагая свою помощь. Когда потерпевшие приглашали злоумышленницу домой, она предлагала им намазать ноги якобы лечебной мазью, которая моментально должна избавить их от недуга. Пока пенсионерки лежали с «лечебными» компрессами, подозреваемая забирала деньги и покидала квартиры», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Суд заключил подозреваемую под стражу.  

Теги:
кражи задержание
 

Последние новости

Власти Вологды приняли главный финансовый документ города
Квартирная воровка задержана в Вологде
В Бабаеве мужчина получил ожоги при пожаре в курятнике
Минимальный размер взноса на капремонт увеличили на Вологодчине
«Скульптурная охота» началась в Вологде
В Вологде водитель попала в больницу из-за нарушения ПДД
«Золотой дубль» оформили сестры Лапушковы на соревнованиях по спортивному туризму
Четырех человек спасли из пожара в Вологде
Вологодские синоптики заявили о теплом завершении декабря
Кадровые перестановки произойдут в двух вологодских министерствах