В Бабаеве мужчина получил ожоги при пожаре в курятнике

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Пожар

Возгорание произошло в субботу, 21 декабря, около восьми часов вечера на улице Чкалова в Бабаеве. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Пожар начался в курятнике, который стоял во дворе двухквартирного дома. Жители одной из квартир сообщили в пожарную службу о возгорании, попытались своими силами потушить огонь и спасти животных, однако к положительному результату это не привело.

Прибывшие специалисты МЧС ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. В результате происшествия собственник получил ожоги, а индюк и 10 куриц погибли.

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты считают аварийный режим работы электросети.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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