Минимальный размер взноса на капремонт увеличили на Вологодчине

С января 2025 года в Вологодской области изменят минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующее постановление 17 декабря подписал председатель Правительства Вологодской области Александр Мордвинов.

Согласно постановлению, тариф на капитальный ремонт без лифтового оборудования составит 11,50 рублей за 1 квадратный метр. Ранее минимальный размер взноса составлял 10,75 рублей. В домах, имеющих в составе общего имущества лифты, тариф будет 13,70 рублей за 1 квадратный метр (ранее он был 12,80 рублей).

Отметим, что льготы, предусмотренные отдельным категориям граждан, будут сохранены и проиндексированы согласно увеличению суммы ежемесячного платежа.