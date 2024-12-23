Минимальный размер взноса на капремонт увеличили на Вологодчине

[ Общество ]

Капремонт

С января 2025 года в Вологодской области изменят минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующее постановление 17 декабря подписал председатель Правительства Вологодской области Александр Мордвинов.

Согласно постановлению, тариф на капитальный ремонт без лифтового оборудования составит 11,50 рублей за 1 квадратный метр. Ранее минимальный размер взноса составлял 10,75 рублей. В домах, имеющих в составе общего имущества лифты, тариф будет 13,70 рублей за 1 квадратный метр (ранее он был 12,80 рублей).

Отметим, что льготы, предусмотренные отдельным категориям граждан, будут сохранены и проиндексированы согласно увеличению суммы ежемесячного платежа.

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Фото: Фонд капитального ремонта Вологодской области
 

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