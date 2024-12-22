«Скульптурная охота» началась в Вологде

В областной столице запустили туристический квест «Скульптурная охота». Жителям и гостям города предлагают прогуляться и отыскать восемь скульптур, символизирующих вологодские бренды. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Андрей Накрошаев.

Для участия в квесте понадобится мобильный телефон с установленным приложением Telegram. Также необходимо получить бесплатную открытку с изображением одной из скульптур в городском туристско-информационном центре в Доме масла по ул. Октябрьской, 11. По QR-коду с открытки нужно перейти в Telegram-бот, который станет виртуальным гидом. А дальше – выполнять задания и следовать маршруту. Прогулка займет примерно 1,5 часа.

Квест завершится у Почты России, где можно отправить открытку и порадовать близких. Первые 500 участников получат почтовые марки в подарок. Помимо этого, участников ждут бонусы от партнеров проекта: скидки на кофе, экскурсии, одежду, созданную вологодскими дизайнерами, магнит с птичкой, символом Вологодчины, и другие приятные мелочи.