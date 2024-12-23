«Золотой дубль» оформили сестры Лапушковы на соревнованиях по спортивному туризму

«Золотой дубль» оформили сестры Лапушковы из Вологды на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, которые проходят в городе Елец Липецкой области.

В субботу Екатерина Лапушкова одержала победу на пешеходной дистанции 5-го класса, а Анастасия стала второй. На финише сестер разделили 0,9 секунды. На дистанции «Пешеходная связка» среди женщин Екатерина и Анастасия заняли 4 место. От тройки призёров их отделили 22 секунды.

Ещё одни Всероссийские соревнования по спортивному туризму, уже на лыжных дистанциях, завершились накануне в Республики Марий Эл. Вологодскую область на турнире представляли спортсменки из поселка Полдарса Великоустюгского округа; Екатерина Юрецкая, Надежда Чучина и Анастасия Андреева.

Анастасия Андреева завоевала две медали. Настя стала победительницей в личных соревнованиях среди юниорок. Также она завоевала серебряную медаль на дистанции «Лыжная связка» в паре с Надеждой Чучиной.