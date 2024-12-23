Четырех человек спасли из пожара в Вологде

[ Происшествия ]

Пожар

Происшествие случилось в субботу утром, 21 декабря, на улице Заречной в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Возгорание произошло в общем коридоре двухквартирного деревянного дома. Четыре человека были отрезаны огнем от входной двери, поэтому огнеборцы помогли им выбраться из квартиры. Среди эвакуированных были женщины, 51 года и 43 лет, и мужчины 45 и 44 лет. Во второй квартире никого не было.

Ликвидировать огонь удалось на площади 96 квадратных метром.

Причины и все обстоятельства случившегося еще предстоит установить специалистам МЧС.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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