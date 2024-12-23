Вологодские синоптики заявили о теплом завершении декабря

Вологодские синоптики заявляют об относительно теплом завершении декабря. В ближайшие три дня дневная температура на территории Вологодской области составит от -1 до -4 градусов.

В четверг ожидается приход очередного теплого атмосферного фронта, который принесет осадки и потепление. Днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов.

«В ночь на пятницу влияние теплой воздушной массы сохранится, даже в ночные часы около 0 градусов или слабый «плюс». Днем область пересечет холодный атмосферный фронт, постепенно оттесняя тепло к востоку, в таких условиях не исключено налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев», - предупреждает вологодский Гидрометцентр.

В выходные, по предварительным данным, ожидаются отрицательные температуры, однако существенно не похолодает.

По данным Гисметео, в ночь на 1 января на территории Вологды температура составит от -2 до -3 градусов.