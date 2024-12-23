Георгий Филимонов уволил заместителя губернатора

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов уволил своего заместителя Александра Поветкина.

Как пишет telegram-канал «Вологодской канвой», Поветкин выполнил свою функцию в период избирательной компании Филимонова.

Сам Александр Поветкин в соцсетях выразил надежду, что успел зажечь в вологжанах искру патриотизма.

«Спасибо, что приняли меня на своей земле. Наш общий путь хоть был и не долгим, но я надеюсь, что успел зажечь в Вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к родине.

Продолжайте развивать спорт, поддерживать нашу молодежь, воспитывать их в правильных традиционных ценностях», - написал Поветкин.