Сергей Жестянников поздравил студотряды с 65-летием движения

Спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников поздравил молодежь из студенческих отрядов с 65-летием движения в России, а также с закрытием трудового семестра.

В настоящее время в Вологодской области работают 29 студенческих отрядов, в которых состоят более 600 человек. Как заявил спикер ЗСО – это огромная армия активных, целеустремленных ребят, готовых предлагать и реализовывать свои идеи в различных сферах: здравоохранении, сельском хозяйстве, волонтерстве, железнодорожной отрасли.

«Когда выезжаю в муниципалитеты, всегда встречаюсь с молодыми ребятами, узнаю их мнение по поводу развития округов и районов. В пятницу в рамках парламентского дня в Тотемском округе с молодежным парламентом проведем молодежную стратегическую сессию, где возьмем на проработку предложения и идеи», - пояснил Жестянников.

Председатель Заксобрания поблагодарил ребят за готовность менять жизни к лучшему.