ЦБ принял неожиданное решение по ключевой ставке

Главной интригой сегодняшнего дня было, какое решение примет Центробанк по ставке рефинансирования. Давление на регулятора было колоссальное, бизнес просто встал в штыки против денежно-кредитной политики ЦБ. Даже Путин вчера на прямой линии заявил, что решение должно быть сдержанным. С другой стороны, пойти на поводу у толпы никак нельзя, и поэтому решение должно было быть таким, чтобы и в грязь лицом не упасть, и чтобы продолжить гнуть свою политику.

И вот стало ясно, что ЦБ принял решение оставить ставку на прежнем уровне 21%/

С большой долей вероятности, данное повышение ставки может быть последним, и далее начинается цикл понижения. По приблизительным прогнозам, первое снижение ставки может произойти уже в первом квартале будущего года. Однако ждать агрессивного снижения не стоит. ЦБ начнет медленное снижение только после того, когда четко поймет, что инфляция начала снижаться.

Снижение ставки будет очень медленным. Консолидированный прогноз среди банковских аналитиков дает уровень 17% на конец 2025 года, то есть снижение может составить в пределах 5%, а это значит, что кредиты долгое время будут дорогими.

Хотя в любом случае жизнь иногда опровергает любые прогнозы. С Нетерпением ждем 2025 год!