Дед Мороз попал в ДТП в Вологде

[ Происшествия ]

В Вологде автомобиль, за рулем которого находился Дед Мороз, попал в дорожную аварию. Происшествие случилось сегодня утром на перекрестке улиц Ленинградская и Октябрьская. Авария попала на камеры ресурса Baza.net.

Судя по кадрам видеозаписи, автомобиль (предположительно Киа Сид), которым управлял Дед Мороз, после проезда перекрестка неожиданно затормозил. Сзади в него въехал черный паркетник. К счастью, удар оказался не сильным, повреждения получили лишь сами автомобили.

Позже Дед Мороз объяснил причину резкого торможения.    

«Ну как так? Женщина выбежала, дедушка затормозил, вот сзади и приехал мужчина. Э-хе-хе…», - рассказал сказочный дед.

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