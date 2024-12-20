Дед Мороз попал в ДТП в Вологде

В Вологде автомобиль, за рулем которого находился Дед Мороз, попал в дорожную аварию. Происшествие случилось сегодня утром на перекрестке улиц Ленинградская и Октябрьская. Авария попала на камеры ресурса Baza.net.

Судя по кадрам видеозаписи, автомобиль (предположительно Киа Сид), которым управлял Дед Мороз, после проезда перекрестка неожиданно затормозил. Сзади в него въехал черный паркетник. К счастью, удар оказался не сильным, повреждения получили лишь сами автомобили.

Позже Дед Мороз объяснил причину резкого торможения.