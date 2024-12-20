Мягкую зимнюю погоду обещают вологодские синоптики

[ Общество ]

По словам вологодских синоптиков, после значительной оттепели, которая ожидается в ближайшее время, на территории региона установится мягкая зимняя погода.

Благодаря теплому атмосферному фронту, который придет уже сегодня, в ночь на субботу пройдет мокрый снег и дождь, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Днем в субботу ожидается плюсовая температура, пройдут осадки.

«В ночь на воскресенье начнется похолодание, температура воздуха опустится до -7 градусов, на дорогах сформируется гололедица, небольшие осадки в виде снега продолжатся. Днем на западе региона около 0 градусов и мокрый снег, на остальной территории «минус» и небольшой снег», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В понедельник атмосферный фронт уйдет с территории региона и обойдется уже без существенных осадков. Дневные температуры составят от -1 до -4 градусов.

В последующие дня среднесуточная температура на 3-4 градуса будет превышать норму.

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