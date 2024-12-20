На Вологодчине предложили реализовать проект по просвещению молодежи

В Вологодской области предложено реализовать проект, направленный на просветительскую работу для молодых поколений. Предложение прозвучало на встрече члена общественного совета при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ Юрия Афанасьева со спикером регионального ЗСО Сергеем Жестянниковым.

Проект направлен на просветительскую работу о вреде табака, алкоголя и наркотиков. Юрий Афанасьев - врач-психиатр высшей категории, эксперт, предоставляющий научную информацию.

По мнению Сергея Жестянникова, в этом вопросе важна роль отца, родительского сообщества. В воспитание детей с раннего возраста нужно закладывать правильные ориентиры, показывать на личном примере здоровый образ жизни и здоровое мышление.

«Сейчас в регионе мы сделали большой шаг в этом направлении, ограничив продажу алкогольной продукции. До этого были попытки что-то изменить, даже работала ассоциация «Здоровые города, районы и поселки», был пул заинтересованных общественников, но к реальным действиям это так и не привело», - рассказал Жестянников.

Как считает спикер ЗСО, приняв такое решение, региональные власти должны понимать важность именно просветительской работы, особенно для молодых поколений.