Автоледи на премиальном кроссовере устроила двойное ДТП под Тотьмой

[ Происшествия ]

В Тотемском округе 50-летняя женщина, управляющая спортивным кроссовером Porsche Cayenne, устроила двойное ДТП. Происшествие случилось накануне вечером на 112-м километре автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас.

По информации пресс-службы регионального УМВД, на трассе Porsche выскочил на встречную полосу, где столкнулся с отечественным автомобилем ВАЗ-2115, которым управлял 19-летний молодой человек. После этого «Лада» врезалась в грузовой Mersedes.       

«В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля, его пассажир 2004 г.р. и пассажирка 2006 г.р. Пострадавших доставили в Тотемскую ЦРБ», - уточнили в УМВД.

Детали дорожной аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.

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