Компенсация для обучающихся детей-сирот составит более 208 тысяч рублей в год

[ Общество ]

Депутаты комитета ЗСО по образованию, культуре и здравоохранению рекомендовали принять законопроект об увеличении размера ежегодной денежной компенсации для совершеннолетних школьников и студентов из числа детей-сирот на 42 сессии областного парламента.

Председатель комитета Андрей Пулин напомнил, что денежные средства являются альтернативой обязательного предоставления детям одежды, постельных принадлежностей, бесплатного питания. Ребёнок может решить: выбрать обеспечение в натуральной форме или приобрести необходимые для жизни и учёбы вещи самостоятельно, воспользовавшись компенсацией. Сумма компенсации связана с величиной прожиточного минимума на детей, установленного в Вологодской области, который в будущем году составит 17 373 рубля.

«Поскольку эта величина переменная, растёт с каждым годом, то и сумма денежной компенсации взамен гособеспечения детей-сирот в натуральном виде увеличится. В будущем году на эти цели в областном бюджете запланировано 208 476 рублей из расчёта на одного ребёнка. Это примерно на 15% больше, чем в нынешнем году», - отметил Андрей Пулин.

Добавим, что в будущем году на Вологодчине такой выплатой будут обеспечены 52 юных вологжан. Законопроект депутаты рассмотрят на заключительной в 2024 году сессии Законодательного Собрания области.

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