Второй кадетский бал прошел в областной столице

[ Общество ]

Заместитель председателя Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин поприветствовал участников кадетского бала, который во второй раз прошел в областной столице.

В нем приняли участие кадеты со всех уголков Вологодчины, представители разных школ и силовых структур.

«Зал Филармонии, зал бывшего Дворянского собрания стал настоящим местом силы нашего региона. В этом замечательном месте, где танцевал польку еще государь-император Александр II, встретились кадеты - будущие защитники нашего Отечества, чтобы еще раз доказать свою целеустремленность и приверженность русским традициям», - сказал участникам бала Роман Заварин.

Кадеты и их спутницы исполнили как традиционные полонез, польку, вальс, так и почти забытый падеграс – русский парный бальный танец.

«Бал – это не только праздник. Это возможность найти новых друзей, обменяться идеями и вдохновиться на новые свершения. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать по-настоящему праздничного настроения», - пожелал депутат гостям праздника.

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