Второй кадетский бал прошел в областной столице

Заместитель председателя Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин поприветствовал участников кадетского бала, который во второй раз прошел в областной столице.

В нем приняли участие кадеты со всех уголков Вологодчины, представители разных школ и силовых структур.

«Зал Филармонии, зал бывшего Дворянского собрания стал настоящим местом силы нашего региона. В этом замечательном месте, где танцевал польку еще государь-император Александр II, встретились кадеты - будущие защитники нашего Отечества, чтобы еще раз доказать свою целеустремленность и приверженность русским традициям», - сказал участникам бала Роман Заварин.

Кадеты и их спутницы исполнили как традиционные полонез, польку, вальс, так и почти забытый падеграс – русский парный бальный танец.