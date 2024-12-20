ПАТП-1 повышает цены за проезд на общественном транспорте Вологды

Вологодское ПАТП-1 объявило о повышении с 25 декабря стоимости проезда в общественном транспорте.

В администрации города повышение цен объяснили ростом индекса потребительских цен и увеличением расходов перевозчика, в частности, ростом цен на топливо и запчастей.

«В автобусах и троллейбусах муниципального предприятия стоимость одной поездки по наличному расчету составит 40 рублей, при оплате банковскими картами и картами «Электронная Вологда» – 37 рублей. Разовая поездка через «Электронный кошелек» по карте «Забота» и карте «Школьная» – 35 рублей», - пояснили в администрации города.

Повышение цен коснется автобусных маршрутов № 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 36, 41, 42, 45, а также троллейбусных маршрутов №1 и 4.

Про повышение цен у частных перевозчиков не сообщается.