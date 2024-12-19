Юные вологодские конькобежцы взяли 8 медалей первенства СЗФО

В Вологде накануне завершились межрегиональные соревнования по конькобежному спорту.

В первенстве Северо-Западного федерального округа приняли юноши и девушки 16-17 лет из Архангельской, Вологодской и Мурманской областей, республики Коми и Карелия, а также Санкт-Петербурга.

Вологодское конькобежцы, юные воспитанники спортивной школы олимпийского резерва им. Николая Гуляева завоевали на ледовой дорожке стадиона «Локомотив» 1 золотую, 6 серебряных и 1 бронзовую медаль.

Победителем соревнований стал Андрей Дуников на дистанции 1000 метров (результат 1,23,48).

Так же Андрей занял II место на дистанции 500, 1500 метров и по сумме многоборья (500,1500,1000,3000) с результатом 177,221 очка, оставив позади более 50 соперников.

Трехкратной серебряной призёркой соревнований стала Карина Соловьева. Ученица тренеров Ильи Невского и Константина Краснобаева заняла второе место на дистанциях 500 метров (результат 43,30), 1500 метров (2,20,56) и 1000 метров (1,33,32).