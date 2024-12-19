Справку об участии в специальной военной операции можно будет получить в МФЦ

На заседании постоянного комитета по вопросам местного самоуправления Законодательного собрания Вологодской области обсудили законопроект о внесении изменений в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

«Ранее справки, подтверждающие участие в СВО, не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами, к которым территориально прикреплены участники специальной военной операции. Однако централизованная форма выдачи справки военно-социальными фондом отсутствовала, что создавало неудобство для военнослужащих и их семей», - рассказала директор Уполномоченного МФЦ Вологодской области Ирина Бусарина.

Заместитель председателя постоянного комитета Антон Холодов отметил, что проектом закона предлагается внести изменения, а именно дополнить перечень услуг, предоставляемых многофункциональными центрами.

«Согласно предложению, МФЦ будет иметь возможность предоставлять услуги по выдаче документов, подтверждающих участие граждан Российской Федерации в СВО. Данная справка дает возможность получения мер социальной поддержки и делает упрощенным механизм предоставления льгот участникам специальной военной операции и их семьям. Кроме того, будет предусмотрена возможность содействия в получении таких документов в электронной форме, что должно упростить получение справки», - рассказал Антон Холодов.

Добавим, что в соответствии с проектом закона, предлагается стандартный срок получения справки, утвержденный Министерством обороны, который составит четыре рабочих дня с момента подачи заявления. Однако, если военно-социальному центру потребуется уточнение информации, касающейся родственных связей или данных о военнослужащем, срок подготовки справки может быть продлен до 30 дней.