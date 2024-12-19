В Вологде осуждены члены «группы Евгения Журина»

В Вологде вынесен приговор по делу «группы Евгения Журина». На скамье подсудимых оказались три женщины, которые обвинялись по статье за мошенничество.

Как следует из материалов уголовного дела, одна из гражданок, работавшая почтальоном, рассказала знакомому, что у одной из пенсионерок, страдающей расстройством здоровья, есть квартира и два земельных участка.

«Получив данную информацию, мужчина, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (по данным следствия, мужчина – Евгений Журин – прим. ред.), создал под своим руководством устойчивую организованную преступную группу, в которую вовлек 2 его знакомых женщин, имевших опыт проведения сделок с недвижимостью, и непосредственно почтальона, имевшего доверительные отношения с пенсионеркой», - рассказали в региональном управлении следкома.

Участники группы убедили потерпевшую передать им жилье по заниженной стоимости, а после подписания договора деньги ей вообще не отдали. Такую же схему группа провернула в отношении земельных участков.

В ходе следствия все договоры купли-продажи признали недействительными, имущество вернули пенсионерке.

В суде всех трех женщин признали виновными. Две из них приговорены к 3 годам условного срока, женщина-почтальон к 2 годам также условно.

Сам Евгений Журин недавно вернулся с СВО. В его отношении уголовное дело не прекращено.