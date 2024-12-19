Сергей Жестянников заявил о необходимости развития отделений «Почты России»

Спикер регионального парламента Сергей Жестянников провел рабочую встречу по вопросам развития сети почтовой связи в регионе.

«Жители области негодуют – неудовлетворительное состояние отделений почтовой связи, нет почтальонов, падает качество обслуживания. Время идёт, а проблемы прежние. Тем не менее, «Почта» – это изначально социально важный проект, особенно для жизни на селе. Доставка и оправка писем, посылок, извещений, получение пенсий и пособий, покупка товаров первой необходимости - ко всему этому жители должны иметь доступ на любой территории», - заявил Жестянников.

В настоящее время в Вологодской области работают 415 почтовых отделений, при этом нагрузка у всех отделений разная, как и штатная численность.

«Списочная численность работников по данным на середину августа 2348 человек, из них – 1422 работники сельской местности. Кадровый дефицит 23,9%, почти четверть от норматива. Зарплаты низкие, при этом ставки у почтальонов неполные, в зависимости от численности населения - где-то 0,5 или 0,8. Поэтому и работать никто не идёт», - уверен Жестянников.

Спикер парламента предложил директору филиала АО «Почта России» Татьяне Диринг встретиться с самими почтальонами и выяснить: какие пути решения они, работая на «земле», видят.