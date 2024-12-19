Череповчанин на протяжении нескольких лет насиловал своих детей

В Череповце вынесен приговор в отношении 55-летнего уроженца Кировской области, который на протяжении нескольких лет «совершал действия сексуального характера в отношении своих несовершеннолетних детей».

Уголовное дело против мужчины было возбуждено по целому букету статей УК за насилия сексуального характера.

«В совершении инкриминируемых преступлений подсудимый вину не признал, однако в ходе судебного заседания его виновность нашла свое подтверждение», - рассказали в пресс-службе судов области.

В суде также уточнили, что в марте этого года он уже получил срок за незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Поэтому приговор был вынесен с учетом приговора за экономические статьи.

Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год колонии строгого режима. Также по решению суда после отбытие наказания он будет находиться под контролем спецорганов.