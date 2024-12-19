Депутат городской Думы Вологды досрочно сложила полномочия

Депутат городской Думы Вологды Наталия Богачева досрочно сложила свои полномочия. Ее заявление было рассмотрено сегодня на сессии городского парламента. Сама Богачева такое решение объяснила состоянием здоровья.

«В связи с отставкой депутата жители избирательного округа №29 могут обращаться ко мне – на официальном сайте Думы, через социальные сети и на прием. Будем решать проблемы округа до избрания нового депутата», – заявил глава Вологды Юрий Сапожников.

Наталия Богачева была избрана депутатом Вологодской городской Думы 8-го созыва в сентябре этого года и входила в состав комитета по молодежной политике и физической культуре.