Депутат городской Думы Вологды досрочно сложила полномочия

[ Общество ]

Депутат городской Думы Вологды Наталия Богачева досрочно сложила свои полномочия. Ее заявление было рассмотрено сегодня на сессии городского парламента. Сама Богачева такое решение объяснила состоянием здоровья.    

«В связи с отставкой депутата жители избирательного округа №29 могут обращаться ко мне – на официальном сайте Думы, через социальные сети и на прием. Будем решать проблемы округа до избрания нового депутата», – заявил глава Вологды Юрий Сапожников.

Наталия Богачева была избрана депутатом Вологодской городской Думы 8-го созыва в сентябре этого года и входила в состав комитета по молодежной политике и физической культуре.

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