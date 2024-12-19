Социальный фонд сделал заявление о досрочном графике социальных выплат за январь 2025 года

Уже через две недели наступит Новый год, и россияне уйдут на новогодние каникулы до 9 января. Это подразумевает, что многие государственные учреждения до этой даты не будут работать. Многих россиян, которые получают пенсии, и другие пособия в первых числах месяца интересует вопрос, когда они получат положенные им выплаты.

Как известно, ранее в прошлые годы, все пенсионеры, получающие пенсию в первых числах каждого месяца, получали пенсии за январь в конце декабря. В этом году эта тенденция сохранится, и все получат свои денежные выплаты до конца декабря.

Также Соцфонд России разместил на своем официальном сайте сообщения о досрочных выплатах социальных пособий за январь 2025 года в декабре 2024 года для других категорий граждан:

"Через неделю, 25 декабря, родители получат: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет", - говорится в сообщении.

Также январские пособия досрочно получат и родители на детей военнослужащих по призыву, и ежемесячные пособия по уходу за детьми до 1,5 лет.

Деньги на то, чтобы хорошо отметить праздники будут, главное не потратить сразу все, поскольку в январе еще придется на что-то жить…