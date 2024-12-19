МЧС предупреждает об опасности резкого потепления

Dологодское управления МЧС предупреждает о резком потеплении, которое начнется уже сегодня вечером. По информации ведомства, погода начнет меняться из-за прохождения теплого фронта. Начиная с западных районов, ожидаются сильные осадки и метель.

«В течение суток 20 декабря в западных и центральных районах и округах гололед, ледяной дождь, днем оттепель до +2 градусов, мокрый снег и дождь. На востоке области продолжительный снег и метель», - уточнили в МЧС.

21 декабря на всей территории региона ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега. Дневная температура составит до +3 градусов.

Потепление будет сопровождаться сильным гололедом на дорогах области. По предварительным данным, положительные дневные температуры сохранятся также в начале следующей недели.

