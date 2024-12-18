Китайские автоконцерны стали покидать российский рынок

После того как в результате санкций из России ушли практически все мировые автопроизводители, именно китайский автопром спас нашу страну от жесткого дефицита новых автомобилей. Правда стоит признать, что Китай практически без проблем занял российский рынок, из-за отсутствия какой-либо конкуренции. И вот в российских СМИ появились сообщения, что китайцы тоже собрался уходить из России. Что происходит на самом деле, давайте разбираться.

Одной из первых на выход потянулась марка Skywell, однако есть информация, что аналогичные действия планируют предпринять SWM, Kaiyi, Foton и еще ряду других брендов. Неужели для китайцев так болезненно стало повышение утильсбора?

На самом деле картина немного иная, все перечисленные бренды продавали на нашем рынке менее 3 тыс. машин в год. Экономически находится на российском рынке для них стало невыгодно.

Также необходимо понять, что Skywell производит преимущественно электро- и гибридные автомобили (кроссоверы). Хоть продажи таких авто в России и растут, но объемы исчисляются единицами. Во-первых, они намного дороже бензиновых авто, и, во-вторых, в России еще плохо развита инфраструктура для электромобилей.

По мнению директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николая Иванова, все китайские авто в ценовой категории от 2 до 3 млн. руб. однотипные, м у них нет сильных конкурентных преимуществ перед другими китайскими брендами. Стоит признать тот факт, что конкуренция между китайскими автопроизводителями на российском рынке очень высокая. Плюс по параллельному импорту в страну завозят авто других мировых брендов. Да, цены очень высокие, но машин у нас с избытком.

Отсюда делаем вывод, что различные мелкие бренды покинут Россию, а вот крупные останутся. Главное, чтобы у россиян были деньги, на что покупать новые авто…