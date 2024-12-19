Дополнительные поезда Вологда – Москва запустят в новогодние праздники

Между Вологдой и Москвой в новогодние праздники запустят дополнительные поезда. Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций СЖД, из Вологды дополнительные рейсы назначены на 28 и 30 декабря, а также 3,5 и 7 января. Отправление поезда в 8.41.

Из Москвы в Вологду поезда поедут 27 и 29 декабря, а также 2, 4 и 6 января. Из столицы поезда будут отправляться в 21.35.

«В поезда включены вагоны с купе и плацкартом, предусмотрены места для маломобильных пассажиров», - уточнили в СЖД.

Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта.