Вологодский губернатор поддержал запуск проекта «Школа депутата»

Губернатор Георгий Филимонов поддержал запуск вологодского проекта «Школа депутатов», о котором главе региона рассказал спикер регионального парламента Сергей Жестянников.

«Мы начали пересборку ЗСО и в целом работы депутатов области. В эту парадигму включили обучающую программу для народных избранников и активных жителей региона в рамках разработанного нами профессионального стандарта депутата. Цель одна – повышение эффективности работы», - рассказал Сергей Жестянников.

В первую очередь в Законодательном собрании сделали «линейный срез – светофор» эффективности работы депутатов. Для этого была проанализирована деятельность 540 народных избранников из муниципалитетов.

«Мы увидели, что в топе Вологодский, Вожегодский, Сямженский и Кич-Городецкий округа, в красной зоне – Череповецкий, Шекснинский районы, Верховажский и Тотемский округа. У муниципальных районов результаты объективно хуже. Коллегам необходимо задуматься и начать вести системную работу с гражданами. Здесь важно прямое включение глав муниципалитетов. 23 декабря мы проведем детальный анализ с представителями округов и районов по ВКС», - уточнил спикер ЗСО.

Уже в январе 2025 года в регионе начнутся обучающие модули, которые предусматривают вопросы муниципального управления, работу с обращениями граждан, проектную деятельность, участие в партийных проектах. Обучение включает в себя 28 очных обучающих семинаров в каждом муниципалитете, 24 онлайн-урока, 8 вебинаров с экспертами. В конце пройдет защита дипломных работ.