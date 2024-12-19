В Вологодской области отменят реорганизацию всех учреждений здравоохранения

Власти Вологодской области отменили реорганизацию всех лечебных учреждений региона. Накануне Георгий Филимонов объявил об отмене реорганизации ЦРБ четырех округов – Вашкинской и Кирилловской, а также Нюксенской и Тарногской.
Сегодня появилось сообщение, что реорганизация не затронет также городские поликлиники №4 и №5 Вологды, Вологодский областной лечебно-реабилитационный центр и Вологодскую городскую больницу №2, Череповецкие стоматологические поликлиники №1, №2 и Череповецкую детскую стоматологическую поликлинику.
«Объединение не коснется Вологодской областной станции переливания крови №1 и станции переливания крови №2 Череповца, Вологодского областного противотуберкулезного диспансера и противотуберкулезных диспансеров №2 Череповца и №3 Великого Устюга, Вологодских областных наркологических диспансеров №1 Вологды и №2 Череповца», - сообщает пресс-служба главы региона.