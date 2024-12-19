Новая дорога появилась в Вологде

[ Общество ]

В Вологде завершено строительство новой дороги в районе Охмыльцево – Чернышово. В эксплуатацию будет введен участок улицы Новаторов протяженностью около 400 м от улицы возрождения до Родниковой набережной. Работы на объекте проводились под контролем ФБУ «РосСтройКонтроль.  

«Построенная в рамках федеральной программы «Стимул» дорога в Вологде представляет собой прямой участок шириной 7 м с двумя полосами, рассчитанный на интенсивность движения более 6 тыс. автомобилей в сутки. Проектом предусмотрено устройство шести съездов и одного примыкания к улице Возрождения. Объект обеспечит проезд к уже существующим и планируемым жилым и общественным зданиям, в том числе к школе № 26», — рассказал генеральный директор РосСтройКонтроля Владимир Щербинин.

Улицу замыкает разворотная площадка 15х15 метров. Справа и слева от дороги проложены тротуары, а также велодорожки.

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