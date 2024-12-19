Череповецкая «Северсталь» переиграла ХК «Сочи»

После паузы, связанной с играми сборной России по хоккею, возобновился чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

Накануне череповчане у себя дома принимали ХК «Сочи» и открыли счёт в концовке первого периода. Ярослав Дыбленко с передачи Данила Аймурзина в ответной контратаке вывел свою команду вперёд.

Во втором периоде Никита Коростелёв при игре в большинстве увеличил преимущество череповчан. При этом «сталеварам» понадобилось не больше двух секунд, чтоб разыграть лишнего. Аймурзин выиграл вбрасывание, отдал пас на Пилипенко, а тот на Коростелёва, который и забил. Менее чем через минуту уже сам Кирилл Пилипенко реализовал большинство, сделав счёт 3:0.

В третьем периоде сочинцы один гол отыграли, реализовав буллит, который был назначен после того, как Андрей Чуркин не по правилам остановил выход один в ноль игрока гостей. В середине третьей двадцатиминутки команды ещё по разу обменялись заброшенными шайбами. Итог встречи - 4:2 в пользу «Северстали».

«Ключевой момент сегодняшнего матча – игра в большинстве. В начале второго периода соперник получил четырёхминутное удаление. Сегодня наше большинство сработало. Мы получили гандикап, повели в счёте, сохранили это преимущество до конца игры», - сказал после игры главный тренер череповчан Андрей Козырев.

«Северсталь» и «Сочи» проведут завтра ещё один матч. Это будет уже третья игра в сезоне между командами, пока счёт в этом противостоянии 1:1.