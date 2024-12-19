Вологжанин попал под уголовную статью за поджог собственного автомобиля

В Вологде будут судить местного жителя, который спалил собственный автомобиль BMW X3. Происшествие случилось в сентябре этого года. Как уточнили в прокуратуре Вологодской области, премиальная иномарка находилась в незаконном владении третьих лиц.

«Осознавая общественную опасность своих действий и видя, что рядом с его машиной припаркованы другие автомобили, обвиняемый подошел к своему автомобилю, стоящему у жилого дома по улице Маршала Конева, и облил его бензином, после чего бросил зажженную спичку под капот», - уточнили в надзорном ведомстве.

В результате поджога BMW сгорела полностью. Огнем также был поврежден припаркованный рядом автомобиль ВАЗ 2112. По словам владельца Лады, ему был причинен ущерб на сумму более 40 000 рублей. Именно за повреждение отечественного автомобиля в отношении 39-летнего поджигателя было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время его расследование завершено и материалы переданы в суд.