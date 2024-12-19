Два человека сгорели на пожаре под Устюжной

[ Происшествия ]

В Устюженском округе во время пожара погибли два человека. Их личности на данный момент не установлены. Происшествие случилось накануне вечером на улице Цветочной деревни Ванское.

По информации регионального управления МЧС. В деревне около семи часов загорелся частный дом. На ликвидацию очага возгорания были направлены 11 человек и 5 единиц техники.  

«Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 84 квадратных метра. На месте были обнаружены двое погибших. Их личности устанавливаются», - уточнили в пожарной охране.

Местные жители сообщили, что в доме проживал 60-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Причины трагедии в данный момент устанавливаются.

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