Вологжанка Алина Пеклецова выступит в «Гонке Чемпионов»

4 и 5 января 2025 года в Рязани пройдёт «Техноникель. Гонка Чемпионов». Лыжники и биатлонисты определять сильнейших, а также разыграют призовой фонд в размере 12 млн. руб.

В первый день соревнований пройдут четыре квалификационные гонки с раздельным стартом у лыжников и биатлонистов, по итогам которых будут сформированы 10 эстафетных команд – по четыре представителя обоих видов спорта и полов – которые на следующий день поборются за призы и призовые «Гонки Чемпионов.

В состав сборной России у лыжниц вошла вологжанка Алина Пеклецова, а у мужчин уроженец Вожеги Денис Спецов. В биатлонной сборной также выступит Наталья Шевченко, чья родина - посёлок Гремячий Сямженского района.