Результаты «Депутатской программы» оценил вологодский губернатор

Георгий Филимонов оценил результаты действия «Депутатской программы», которая была запущена в регионе в этом году. Как рассказал спикер регионального парламента Сергей Жестянников, для реализации программы каждому из 30 депутатов был выделено по 1 млн рублей.

«В проекте приняли участие 30 депутатов, каждому был выделен 1 млн рублей. На эти средства с коллегами реализовали 72 проекта. «Депутатская программа» охватила все муниципалитеты Вологодчины и почти 70 тысяч жителей. Среди проектов: приобретение юнармейской формы и спортивного оборудования, ремонт социальных объектов, обновление тротуаров и дорог и многое другое», - рассказал Жестянников.

Как заявил сегодня глава региона, депутатская программа – это элемент общей командной работы, где объединены программа «Стратегия 2.0», решения градсоветов, предложения стратегических сессий и Народная программа.