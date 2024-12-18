Более 250 волков добыли вологодские охотники с начала года

В Вологодской области сначала 2024 года охотниками добыт 251 волк. Об этом заявил глава министерства экологии и природных ресурсов Владислав Ефанов. По его словам, в настоящее время сформирован очередной реестр получателей премий за добычу серого хищника. В реестр вошли заявления от охотников, поданные с 6-го по 29 ноября.

«Общая сумма выплат составляет 300 000 рублей. Денежное вознаграждение получат 13 охотников-волчатников. С начала года уже выплачено вознаграждений на сумму 2,4 млн. рублей», - заявил Ефанов.

Министр также напомнил, что с 1 августа этого года сумма вознаграждения за волка увеличена до 20 тысяч рублей независимо от пола и возраста зверя.

В текущем году лидерами по добыче хищника стали Устюженский, Кич-Городецкий и Тотемский округа, где было добыто по 21 зверю.

Для сравнения - по данным на 17 декабря прошлого года, охотники добыли 245 зверей.