На родине крупного советского инженера подключили интернет

Жители четырех многоквартирных домов села Чаромское в Шекснинском районе Вологодской области теперь могут пользоваться современными цифровыми сервисами. Ростелеком провел волоконно-оптические линии связи, обеспечив доступ к интернету 77 семьям, проживающим на улице Центральной.

«После прокладки оптики в село Чаромское проводной интернет смогут подключить и находящиеся здесь учреждения. При небольшом в целом объеме строительства это – огромный шаг на пути цифровизации и развития туристического потенциала нашего района», - рассказала зам. главы Сиземского сельского поселения Елена Малышева.

Чаромское является родиной Алексея Чаромского, известного советского инженера в области двигателестроения, конструктора авиационных и танковых двигателей. Он родился в этом селе и получил образование в церковно-приходской школе. Это тот редкий случай, когда не село назвали в честь своего известного жителя, а наоборот — Чаромский (при рождении Бороничев) взял наименование своей малой родины за основу фамилии. Кроме того, местные жители с гордостью вспоминают, что с селом связана родословная известных российских телеведущих Масляковых.

«Специалисты Ростелекома продолжают работать над дальнейшим развитием инфраструктуры связи на этой территории. В планах — провести интернет для жителей деревни Княже и села Сизьма, которое является туристическим центром Шекснинского района», - отметил директор вологодского Ростелекома Евгений Забродин.

Сизьма славится своими экспозициями. В музее истории села представлена постоянная выставка предметов крестьянского быта, имеющих местное происхождение. Особое внимание уделено женскому промыслу — льняному производству и льняным изделиям: полотенцам, скатертям, одежде. По соседству находится музей пива. Здесь рассказывают о способах приготовления этого напитка и его рецептуре. Интересно, что в старину сиземское пиво не считалось алкоголем.