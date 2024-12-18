Георгий Филимонов отменил реорганизацию учреждений здравоохранения

Губернатор Георгий Филимонов заявил об отмене реорганизации учреждений здравоохранения. Об этом было сказано сегодня на оперативном совещании в правительстве региона. В ходе реорганизации, напомним, планировалось объединить ряд районных больниц.

«Предыдущий руководитель блока здравоохранения мне докладывал, что это решение поможет повысить эффективность и качество медпомощи. Однако этого не произошло. Во всем должен быть здравый смысл, направленный на повышение качества медобслуживания», — пояснил глава региона.

Георгий Филимонов также заявил, что получил большое количество сообщений от жителей области по поводу реорганизации районных больниц.