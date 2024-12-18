Георгий Филимонов отменил реорганизацию учреждений здравоохранения

[ Общество ]

Губернатор Георгий Филимонов заявил об отмене реорганизации учреждений здравоохранения. Об этом было сказано сегодня на оперативном совещании в правительстве региона. В ходе реорганизации, напомним, планировалось объединить ряд районных больниц.    

«Предыдущий руководитель блока здравоохранения мне докладывал, что это решение поможет повысить эффективность и качество медпомощи. Однако этого не произошло. Во всем должен быть здравый смысл, направленный на повышение качества медобслуживания», — пояснил глава региона.

Георгий Филимонов также заявил, что получил большое количество сообщений от жителей области по поводу реорганизации районных больниц.

«Мнение жителей считаю аргументированным. Услышал доводы медиков, общественников, ветеранов. На этом основании принял решение отменить реорганизацию учреждений здравоохранения», - заявил губернатор.

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