Две плохие новости для российского рынка недвижимости в 2025 году

Повышение ставки рефинансирования и отмена льготной ипотеки не прошли даром для российского рынка недвижимости. Как пишут аналитики Сбербанка, в ноябре этого года впервые было зафиксировано снижение цен на жилье в Москве. Пока снижение цен находится в пределах погрешности на несколько процентов, но это может быть прологом для более мощного обвала на рынке недвижимости уже в 2025 году.

Основных причин для краха рынка недвижимости две. Про первую мы уже упомянули, это дорогая ипотека, и отмена льготной ипотеки. Платежеспособный спрос у россиян низкий, следовательно, теперь купить себе жилье на собственные средства могут позволить не все. Следовательно, мы получаем снижение спроса.

Как известно, именно инвестиции в недвижимость являются одним из любимых способов у россиян, для сохранения своих сбережений. Так по данным компании PARUS Asset Management, наши люди в уходящем 2024 году закупились недвижимостью на 38 трлн. руб., это второй показатель после сбережений, хранящихся на депозитах в банках, где сегодня находятся порядка 45 трлн. руб. То есть почти 35% всей своей заначки наши граждане хранят именно в недвижимости. Это очень большая сумма. Они ждут того момента, когда все в очередной раз подорожает.

Но возвращаясь к процентным ставкам по ипотеке, на это надеяться очень сложно, и аналитика Сбербанка показывает совершенно иную динамику. И если жилье не будет дорожать, то у людей появится желание продать и вложить деньги во что-нибудь другое. Опасность заключается в том, что если на рынок одновременно выльется большое число инвестиционных квартир, в отсутствии большого числа покупателей, он просто рухнет.

Если учесть, что в следующем году тарифы ЖКХ вырастут более, чем на 10%, то и содержание жилья выльется в копеечку.

Но стоит ли при это паниковать? Застройщики, ввиду вышеописанных трудностей, могут сократить ввод в строй нового жилья. Это должно поддержать цены на недвижимость. Себестоимость строительства будет расти, это тоже говорит о том, что новостройки будут дорожать. Именно эти два фактора еще как-то могут поддержать рынок недвижимости. Если падение и будет, он будет плавным. Но факт заключается в том, что ждать резкого роста цен на квадратный метр не стоит, а если даже владельцы инвестиционной недвижимости ничего не потеряют, то их сбережения уменьшит инфляция. Поэтому с инвестициями в недвижимость нужно быть очень осторожными…

