Вологодский чиновник перебрался в ярославский Минздрав

Бывший заместитель главы департамента здравоохранения Вологодской области Максим Трусов назначен на должность заместителя министра здравоохранения соседней Ярославской области.

Как сообщают ярославским СМИ, в самом ведомстве назначение не подтвердили и не опровергли, предложив сделать запрос в кадровую службу регионального правительства.

В департаменте здравоохранения Вологодской области Максим Трусов дважды назначался исполняющим обязанности начальника – в 2021 году после отставки Сергея Бутакова и в конце прошлого года после отставки Алексея Плотникова. Правда, на должность начальника он так и не был утвержден.

Примечательно, что бывший руководитель Трусова – Алексей Плотников сейчас также работает в Ярославле, где возглавляет городскую поликлинику №3.