Вологодский чиновник перебрался в ярославский Минздрав

[ Общество ]

Бывший заместитель главы департамента здравоохранения Вологодской области Максим Трусов назначен на должность заместителя министра здравоохранения соседней Ярославской области.

Как сообщают ярославским СМИ, в самом ведомстве назначение не подтвердили и не опровергли, предложив сделать запрос в кадровую службу регионального правительства.

В департаменте здравоохранения Вологодской области Максим Трусов дважды назначался исполняющим обязанности начальника – в 2021 году после отставки Сергея Бутакова и в конце прошлого года после отставки Алексея Плотникова. Правда, на должность начальника он так и не был утвержден.

Примечательно, что бывший руководитель Трусова – Алексей Плотников сейчас также работает в Ярославле, где возглавляет городскую поликлинику №3.

Теги:
здравоохранение назначения
 

Последние новости

Вологодский чиновник перебрался в ярославский Минздрав
Сразу два высокопоставленных чиновника покидают администрацию Вологды
Новый прокурор назначен в Тотемском округе
Обыски проводятся у известного вологодского предпринимателя
Вологодский спортсмен взял золото всероссийских соревнований по каратэ
Новая структура появится в вологодском правительстве в начале 2025 года
Обмеление рек в Череповце может привести к проблемам во время пожаров
Топ-5 креативных идей новогодних подарков для коллег по работе
В Вологде купят 7 красных автобусов на 111 млн рублей
АО «Апатит» закупило оборудование для городской поликлиники Череповца